Университету, основанному Соросом в Будапеште, грозит закрытие

Депутаты венгерского парламента от правой партии «Фидес», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, одобрили законопроект, который, по мнению критиков, может привести к закрытию международного университета, основанного миллиардером-филантропом Джорджем Соросом.

Решение законодателей вызвало протесты тысяч несогласных, собравшихся у кампуса Центрально-Европейского университета (ЦЕУ). В этом будапештском вузе, где преподавание ведется на английском языке, обучаются около 1400 студентов из более 100 стран.

Законопроект требует, чтобы действующие в Венгрии 28 иностранных университетов имели кампусы и в своих странах. У ЦЕУ нет такого кампуса.

Кроме того, законопроект требует, чтобы Вашингтон и Будапешт в ближайшие месяцы достигли соглашения о работе университета.

Без такого соглашения университет не сможет набирать новых студентов после 1 января 2018 года и будет вынужден закрыться в 2021 году.