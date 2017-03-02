Комитет Конгресса будет расследовать связи штаба Трампа и России

Комитет Палаты представителей по разведке проведет расследование сообщений о контактах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями России.

Об этом сообщил ведущий демократ комитета Адам Шифф.

«Мы заключили письменное соглашение – меньшинство и большинство в комитете, – что проведем расследование утверждений о сговоре России и штаба Трампа», – заявил Шифф, выступая на телеканале MSNBC.

Американские эксперты по разведке пришли к выводу, что Россия пыталась помочь Трампу победить в борьбе за Белый дом, дискредитируя кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон с помощью кибератак.

В ответ на это президент-демократ Барак Обама в декабре выслал группу российских дипломатов.

Трамп отрицает, что люди из его окружения контактировали с Москвой перед прошлогодними выборами, и осудил скандал как «проделки» враждебно настроенных СМИ.

Москва отрицает выдвигаемые против нее обвинения.

Председатель комитета республиканец Девин Нунез заявил в понедельник, что представители американских разведслужб пока не представили комитету доказательства контактов сотрудников избирательного штаба Трампа и российской разведки.

Нунез был членом переходной команды Трампа.

В заявлении комитета, расследующего контакты между предвыборным штабом Трампа и Россией, говорится, что Нунез и Шифф согласовали шестистраничный документ, определяющий рамки расследования.

В заявлении отмечается, что в ходе расследования законодатели хотят получить ответ на вопрос, включали ли действия Москвы «связи между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или любыми другими физическими или юридическими лицами США». Заявление не содержит конкретных упоминаний о предвыборной кампании Трампа.

Ранее в среду Нунез сообщил Fox News, что представители разведки проведут брифинг для членов комитета в четверг.