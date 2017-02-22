«Чудо на льду»: 37 лет назад американские хоккеисты обыграли олимпийскую сборную СССР

Этот матч называли «Чудо на льду». Время действия – 1980 год. Место действия – Олимпийские игры в Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк.

Тридцать семь лет назад неопытная американская хоккейная сборная одержала одну из самых сенсационных побед в олимпийской истории, разгромив советскую сборную, которая на тот момент считалась лучшей в мире. В период с 1964 по 1976 гг. советские хоккеисты четыре раза подряд получали олимпийское золото.

Когда до конца матча оставалось меньше пяти секунд, американский комментатор спросил 10-тысячную аудиторию: «Вы верите в чудеса?»

Не дожидаясь ответа, он сам выкрикнул триумфальное «ДА!», когда американская сборная забила последний гол, закончив матч со счетом 4:3.

Два дня спустя американцы одолели финнов со счетом 4:2 и получили олимпийское золото.

На американскую хоккейную сборную возлагали мало надежд, но вскоре спортсмены заткнули рты недоброжелателям, пройдя предварительный раунд без единого поражения, с четырьмя победами и одной ничьей, и вышли в медальный раунд, в котором соревновались между собой четыре команды. На счету советской сборной было пять побед в первом раунде.

После убедительных побед над советскими и финскими конкурентами американскую сборную 1980 года уже нельзя было считать сборищем неопытных новичков. На самом деле это, пожалуй, была лучшая американская олимпийская сборная по хоккею всех времен, благодаря бесчисленным часам тренировок в преддверии Олимпиады в Лейк-Плэсид.

Так называемое «Чудо на льду» было не просто Олимпийским триумфом: многие американцы восприняли его как идеологическую победу в рамках «холодной войны», столь же значимую как операция «Берлинский воздушный мост» и высадка с корабля «Аполлон-11» на Луну.

Победа пришлась как нельзя кстати. Президент Джимми Картер незадолго до этого объявил, что США бойкотируют летнюю Олимпиаду в СССР 1980 года из-за вторжения советских войск в Афганистан, а американцам на фоне серьезной рецессии и кризиса с захватом заложников в Иране был отчаянно нужен повод для празднования.

В 2004 году об этой исторической победе был снят художественный фильм «Чудо» с Куртом Расселом в роли тренера Херба Брукса.