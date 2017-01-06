Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США

МОСКВА — Заявления руководителей разведки США, обвинивших власти России в причастности к хакерским атакам на компьютеры Демократической партии, в последние два дня стоящие главными в программах телеканалов США и на первых полосах американских газет, в России не были прокомментированы никем из тех, кто обычно делает такие комментарии по долгу службы или в соответствии со своим статусом публичной персоны.

Ни Кремль, ни МИД, ни руководители комитетов по международным делам обеих палат парламента России не сделали ни одного заявления относительно обвинений, прозвучавших из Вашингтона. Представители военных также промолчали, а политические комментаторы не опубликовали по этому поводу ни одной колонки или даже реплики на сайтах информационных ресурсов, связанных с российской властью.

Столь неожиданное молчание по теме, которую весь российский истеблишмент оживленно и с раздражением комментировал в течение последних месяцев прошедшего года, некоторые наблюдатели объясняют затяжными новогодними праздниками, которые в России из новогодних плавно перетекают в рождественские, и дальше – в уникальное празднование «старого Нового Года».

Однако есть и другое объяснение: в Москве просто ждут прихода Дональда Трампа в Белый дом, и вся российская властная элита восприняла предновогоднее заявление президента России Владимира Путина о нежелании «опускаться до уровня «кухонной» дипломатии» как руководство к действию – точнее, к молчанию.

Николай Петров: Чиновники поняли заявление Путина как команду не отвечать

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров говорит в интервью Русской службе «Голоса Америки», что молчание Москвы объясняется атмосферой ожидания, в которой российское руководство находится уже некоторое время: «Есть, действительно, некоторое выжидание, которое началось даже не с реакции Путина на высылку российских дипломатов из США, а еще с президентского послания, из которого стало ясно, что Кремль уже вовсю ждет прихода новой администрации в Вашингтоне, ее первых действий, и поэтому воздерживается от каких-то заявлений и оценок, которые могли бы помешать налаживанию отношений с новым лидером».

«Ну, а после реакции Путина на высылку дипломатов стало понятно, что фактически дана команда (при этом неважно, была ли она именно отдана, или же чиновники смотрят на президента и просто понимают это именно так) не отвечать, а особенно – вследствие реакций на все это, выдаваемых самим Трампом. Путин, наверное, путешествует сейчас по каким-то отдаленным храмам, а без прямой рекомендации из Кремля – как надо реагировать – чиновники не берут на себя смелость в отсутствие явного сигнала с самого верха давать какие-то свои комментарии» – полагает эксперт.

Николай Петров считает, что руководство России в сложившейся ситуации боится навредить развитию событий в нужном направлении: «Как это ни странно, действия Кремля выглядят логично и рационально, тем более, что Трамп поставил под сомнение те выводы, которые сделали американские спецслужбы, и при этом, если бы российская сторона начала что-либо начать доказывать или опровергать, то это могло бы поменять ситуацию в худшую сторону».

Александр Коновалов: Ожидание потепления между Вашингтоном и Москвой при трампе является ошибочным

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов склонен объяснять отсутствие российских официальных комментариев по поводу обвинений в хакерстве прежде всего праздниками: «У нас большие зимние каникулы, а уж если Россия перестает работать, то она перестает работать по всем линиям государственного механизма. То, что никто не среагировал, может быть и выполнением прямого указания, и отсутствием каких-либо указаний, так как все расслабляются».

Политолог поддерживает мнение о том, что в Кремле полностью сосредоточились на ожидании прихода Дональда Трампа в Белый дом, но говорит, что это ожидание может обернуться серьезным разочарованием: «Высшее политическое руководство России все еще пребывает в надежде, что Трампа удастся убедить в чистоте и невинности России, и у нас начнется полоса очень хороших отношений.

Однако их мнение о том, что Трамп – это президент, полностью соответствующий устремлениям российской элиты, категорически неправильно. Трамп – это не пророссийский президент, а проамериканский, хотя и с очень своим представлением об американских интересах».

«Москва страшно обрадовалась, когда узнала, что нефтяник, награжденный российским «Орденом Дружбы», может стать у Трампа госсекретарем. Но я никаких особых прорывов в наших отношениях при Трампе не жду. Хотя можно вспомнить Рейгана, который сначала называл СССР «империей зла», а потом подписал историческое соглашение с Москвой о сокращении – впервые в истории – ядерных вооружений. Но тот тоже сделал это исходя из американских интересов, а не из-за России…»– напоминает Александр Коновалов.