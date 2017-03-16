Хейли заявила, что США «никогда не должны доверять России»

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что угрозу со стороны России нельзя недооценивать и что США «никогда» не должны доверять ей.

«Нужно воспринимать ее серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», – заявила она телеканалу NBC News, заняв более жесткую позицию, чем президент Дональд Трамп, предполагающий, что США и Россия могут поддерживать более дружественные отношения при его администрации.

Заявление Хейли прозвучало через несколько часов после того, как министерство юстиции обвинило офицеров российской разведке в организации масштабного взлома компьютерных серверов в 2014 году, от которого пострадали 500 миллионов пользователей сервиса Yahoo.