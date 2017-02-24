Губернаторы США обсудят план Трампа по развитию инфраструктуры страны

Ожидается, что предложение президента США Дональда Трампа выделить триллион долларов на развитие изношенной инфраструктуры страны станет главной темой трехдневной встречи американских губернаторов в Вашингтоне.

Реформа здравоохранения, образования, решение проблемы голодающих детей, а также вопросы кибербезопасности также будут в центре внимания губернаторов, представляющих обе партии, на ежегодной зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов.

Встреча, которая началась в пятницу, проходит вскоре после подписания президентом Дональдом Трампом указов, направленных на ужесточение мер в отношении почти 11 миллионов нелегальных мигрантов в США. Указы предполагают прекращение выделения миллионов долларов из федеральных фондов на поддержку так называемых городов-убежищ.

Речь идет о городах и графствах, в которых сотрудничество с федеральными миграционными службами ограничено и нелегалы не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства.

Один из подписанных президентом указов разрешает строительство стены вдоль границы США с Мексикой, а также прием на работу тысяч сотрудников иммиграционных служб, что может привести к противостоянию администрации Трампа и властей штатов.

При Трампе Министерство национальной безопасности в какой-то момент собиралось привлечь Национальную гвардию к проведению депортаций, однако в пятницу Белый дом сообщил, что данная инициатива была отклонена.

С пятницы по понедельник губернаторы встретятся с Трампом и другими членами новой администрации, а также с членами Конгресса США.

«Сейчас, по мере того, как Конгресс и администрация разрабатывают новые направления политики, которые повлияют на жизнь наших граждан, как никогда важно участие губернаторов», – сказал председатель Ассоциации губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф.

Ранее в феврале Ассоциация губернаторов представила новой администрации список из 428 готовых к реализации инфраструктурных проектов. Окончательный список не был обнародован, однако списки отдельных штатов включают проекты по улучшению транспортной, энергетической, водной инфраструктуры, а также ряд других предложений.

В декабре Национальная ассоциация губернаторов под руководством переходной команды Трампа предложила штатам предоставить до пяти проектов. Тем не менее, только штат Калифорния предоставил 51 проект, для осуществления которых, по оценкам властей штата, потребуется не менее 100 миллиардов долларов.

В ходе президентской кампании Трамп обещал инвестировать до триллиона долларов в ремонт дорог, мостов и транспортных центров. Эта сумма гораздо ниже 3,6 триллионов долларов, которые, по мнению Американской ассоциации гражданских инженеров, необходимо инвестировать до 2020-го года.

По словам советников президента, такие проекты могут финансироваться в рамках государственно-частного партнерства, а не исключительно из средств федерального бюджета.

Администрация предложила, чтобы представленные проекты были рассмотрены группой губернаторов от обеих партий, однако Конгресс также будет играть значительную роль в разработке программы по развитию инфраструктуры.

Национальная ассоциация губернаторов встречается дважды в год. По сообщению Ассоциации, на зимней встрече в этом году будет присутствовать рекордное количество губернаторов из 46 штатов.

Национальная ассоциация губернаторов определяет себя как «организацию губернаторов, представляющих обе партии», которая «продвигает прогрессивные взгляды на государственное управление, делится успешным опытом, и выражает общее мнение о национальной политике».

В Ассоциации состоят губернаторы 50-ти штатов и пяти территорий.