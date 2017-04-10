Удары США по Сирии поддержали Германия и Великобритания

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, в понедельник президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент обсудил с коллегами ракетный удар ВМС США по сирийской авиабазе на прошедшей неделе.

В заявлении Белого дома говорится, что Мэй и Меркель поддержали действия США и согласились с Трампом о том, что «важно призвать сирийского президента Башара Асада к ответственности» за атаку с применением, предположительно, газа зарина, в результате чего погибло большое количество людей.