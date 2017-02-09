Генерал Николсон: для борьбы с Талибаном нужны подкрепления

Командующий войсками США в Афганистане заявил, что международной коалиции необходимо направить в эту страну несколько тысяч военнослужащих дополнительно, чтобы выйти из тупиковой ситуации в борьбе с Талибаном. Заявления генерала Джона Николсона, возможно, свидетельствуют о том, что вскоре этот вопрос может быть передан на рассмотрение администрации Трампа.

По словам Николсона, в его распоряжении имеются «достаточные ресурсы для выполнения контртеррористической миссии», однако, по его словам, «нам не хватает нескольких тысяч солдат».

Генерал Джон Николсон, осуществляющий руководство действиями международной коалиции в Афганистане, выступил с этим заявлением в сенатском Комитете по вооруженным силам.