В Пентагоне считают, что Россия и Китай создают космическое оружие

Глава Стратегического командования США заявил, что Россия и Китай строят оружие для низкой околоземной и геостационарной орбит, и США необходимо найти способ сдерживания этой деятельности.

Генерал ВВС Джон Э. Хайтен выступил на этой неделе в Стэнфордском университете в Калифорнии, рассказав о перспективах сдерживания агрессии в космосе.

«Мы должны сдерживать плохое поведение и конфликты в космосе», – добавил он, отметив, что это в первую очередь касается таких геополитических противников, как Россия и Китай, которые строят оружие для вывода на низкую околоземную и геостационарной орбиты.

По словам генерала, китайские власти тестировали свои системы для низкой околоземной орбиты еще в 2007 году и продолжают испытания по сей день «в многочисленных орбитальных режимах».

Он добавил: «В не столь далеком будущем они смогут использовать этот потенциал, чтобы угрожать любым космическим аппаратам, которые мы запускаем в космос. Мы должны это предотвратить, а лучший способ предотвратить войну – это к ней подготовиться. США это сделают, и гарантируют, чтобы все остальные знали, что мы готовы к войне».

Россия, имеющая противоспутниковые системы еще с 1980-х годов, теперь активно исследует пути расширения этого потенциала через космические лазеры и другие системы, «которые будут угрожать нашим спутникам, и многие из которых будут создавать космический мусор», затрудняющий доступ в космос, заявил Хайтен.

По его словам, один из наиболее важных элементов космоса – это геостационарная орбита, круговая орбита, расположенная вокруг Земли на расстоянии 22 300 миль. Находясь на ней, спутники сохраняют неподвижное положение относительно поверхности Земли.

Эта орбита имеет особую важность для коммуникационных технологий, теле- и радио-спутников, а также военных спутниковых систем.

«Именно через эту орбиту мы осуществляем специальную связь, в различных сферах, от оперативного управления до ядерной сферы… – добавил он. – Если кто-то хочет создать угрозу и сделает что-то с геостационарной орбитой из-за ее расположения, эти космические обломки останутся там навечно».