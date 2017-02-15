Белый дом: Крым – часть Украины

Авторы доклада «Иллюзии против реальности» считают, что в следующие несколько лет Россия будет представлять угрозу национальным интересам США и их союзниками по нескольким направлениям. По словам бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера, Владимир Путин стремится ослабить Трансатлантический альянс и осложнить отношения между Вашингтоном и Брюсселем. Сигналы, которые исходят из Белого дома о возможной нормализации отношений с Москвой, заставляют нервничать многих европейских лидеров.

«Опасения в Европе вызывает не то, что НАТО завтра развалится. Главная обеспокоенность в том, что – если верить сигналам, которые подает вице-президент Пенс – что для Вашингтона Европа стала меньший приоритетом, чем Россия», - заявил Иво Даалдер.

Выделение Вашингтоном более трех миллиардов долларов для так называемой «Европейской инициативы успокоения» должна продемонстрировать европейским союзникам по НАТО, что Вашингтон на их стороне. Сенатор Крис Мерфи напоминает: США не отступятся от своих принципов во внешней политике.

«Нет никакого смысла выстраивать новые отношения с Россией, если речь идет о том, чтобы мы смирились с ситуацией в Восточной Украине, или уступили в вопросе российской оккупации Крыма. Не имеется никакого реалистичного плана относительно военного сотрудничества с Россией в Сирии. Их цели отличаются от наших. Они могут сказать вам за столом переговоров, что хотят бороться с терроризмом, но, на самом деле, они хотят оставить Асада у власти в первую очередь, во вторую, и в третью. Они пойдут на все, что угодно, в том числе и на ведение военных действий, результатом которых станут массовые жертвы среди мирного населения, чтобы достичь этого. Это наносит ущерб нашим интересам, конечная цель которых, ограничить рост экстремизма среди суннитского населения страны», - сказал сенатор-демократ.

Сенатор надеется, что к выводам доклада прислушаются как демократы, так и республиканцы. Последние, по сообщениям американских СМИ, в этом вопросе заняли жесткую позицию.

"Мы направляем письмо президенту, говоря, посмотрите - вот как мы должны себя вести с Россией. То, что они делают в Украине, является незаконным, и мы не можем отменить санкции против России, пока они не прекратят свою агрессию и не вернут Крым. Они убили 10 000 украинцев. Это неприемлемо. То, что они сделали в Алеппо, что они сделали в Сирии, является неприемлемым. Их деятельность в киберпространстве по всему миру является неприемлемой, в том числе в Соединенных Штатах в минувшем году", - заявил сенатор-республиканец Кори Гарднер.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп всегда занимал жесткую позицию: Крым –часть Украины.

«Он продолжает поднимать вопрос о Крыме, который предыдущая администрация позволила захватить. Посол в ООН Никки Хейли в первый же день в Совете Безопасности категорически осудила российскую оккупацию Крыма», - заявил Шон Спайсер.

Однако несмотря на серьезные разногласия между двумя странами по некоторым вопросам, существует и ряд вопросом, по которым сотрудничество между Вашингтоном и Москвой возможно. Например, вопрос иранской ядерной программы, борьба с терроризмом, ядерная безопасность и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе – проблема Северной Кореи. Эксперты и политики в Вашингтоне считают, что необходимо поддерживать диалог между двумя странами.