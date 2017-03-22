Министры обороны США и Финляндии обсудили военное сотрудничество

Министр обороны США Джим Мэттис и его финский коллега Юсси Нийнистё обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, включая российскую агрессию, НАТО и военное сотрудничество двух стран.

Об этом после встречи сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Встреча министров состоялась в Пентагоне во вторник.

Мэттис поблагодарил Нийнистё за военный вклад его страны в борьбу с ИГИЛ и операции НАТО, а также миссии ООН.

«Финляндия очень серьезно относится к своей обороне, и мы считаем себя страной, обеспечивающей безопасность, а не потребителем средств безопасности», – ответил Нийнистё.

В ходе встречи министры «определили направления дальнейшего углубления и усиления прочного партнерства в сфере безопасности между двумя странами», сообщил Дэвис.

Кроме того, Мэттис и Нийнистё «обменялись мнениями о том, как поддерживать эффективный военный потенциал в условиях финансовых ограничений, и отметили преимущества сотрудничества в сфере обороны для обеих стран, особенно в Арктике», отметил представитель Пентагона.