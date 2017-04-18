Истребители F-22 перехватили у берегов Аляски российские бомбардировщики

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были перехвачены истребителями F-22 ВВС США в понедельник 17 апреля у побережья Аляски. Об этом во вторник со ссылкой на Североамериканское командование ВС США сообщает телеканал ABC.

Перехват произошел вечером в понедельник в 180 км от острова Кадьяк. Несмотря на то, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, они залетели в так называемую «опознавательную зону противовоздушной обороны» США, распространяющуюся на 200 миль от побережья Соединенных Штатов, отмечают источники в Североамериканском командовании.

Опознавательная зона противовоздушной обороны США – воздушное пространство, за которым постоянно ведется наблюдение в целях национальной безопасности. Воздушные суда, входящие в эту зону, должны обязательно докладывать авиадиспетчерам США о своем местонахождении.

Между тем к вечеру вторника перехват российских бомбардировщиков у Аляски подтвердили и в Минобороны России.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, отметили в ведомстве, подтвердив, что некоторое время российские самолеты сопровождали американские коллеги.

По некоторым сообщениям американских СМИ в перехвате российских бомбардировщиков, кроме истребителей F-22, также принимал участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 «Сентри».

Все самолеты США вылетели с авиабазы Элмендорф, расположенной на Аляске. Как сообщается, российские и американские самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут. После этого оба Ту-95 развернулись и направились обратно в сторону России.

Как отмечают источники, цитируемые американскими СМИ, российские самолеты уже относительно давно не провоцировали американских военных своим приближением к границам США. Последний инцидент такого рода произошел 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости США. Тогда было зафиксировано общение между российскими пилотами, приблизившимися к берегам штата Калифорнии, и их американскими визави. Российские пилоты, не заходя в американское воздушное пространство, поздравили американских коллег с праздником.

Военные США, а также эксперты считают такое поведение России провокационным и интерпретируют его, как стремление Кремля продемонстрировать Западу свою силу.