В Арканзасе приведен в исполнение первый за 12 лет смертный приговор

В штате Арканзас впервые за 12-летний период приведен в исполнение смертный приговор.

Лидел Ли был казнен в возрасте 51 год ночью в четверг после того, как Верховный суд отклонил его просьбы приостановить исполнение наказания.

Ли был признан виновным и приговорен к смертной казни за то, что до смерти избил женщину монтировкой в 1993-м году.

Адвокат Ли в заявлении перед казнью своего клиента заявил: «Все, что мы просим, это провести слушание по обращению Ли проанализировать ДНК, так как современные тесты могут доказать его невиновность».

При проведении смертной казни Ли ввели три препарата, включая седативное средство мидазолам. Срок годности этого препарата в штате истекает в конце месяца.

В штате Арканзас запланировано приведение в исполнение еще 8 казней за оставшиеся до конца месяца 11 дней, пока до истечения срока годности.

В результате обжалования приговоров несколько казней, запланированных одна за другой, были отложены.