Freedom House: авторитаризм в Евразии стал устоявшейся нормой

Из развивающейся тенденции личностный авторитаризм превратился в устоявшуюся норму в Евразии, говорится в докладе, подготовленном правозащитной организацией Freedom House.

Авторы доклада «Страны переходного периода – 2017» утверждают, что в этом году в 18 из 29 стран, охваченных исследованием, произошло снижение общих показателей демократии. Такого масштабного снижения не наблюдалось с 2008 года.

«С 2005 года, после первой большой волны экспансии ЕС на восток, каждый год происходит больше ухудшений, чем улучшений, – говорится в докладе. – Но впервые за историю составления этих докладов количество укрепившихся авторитарных режимов превысило количество укрепившихся демократий.

Согласно этому исследованию, ухудшение демократии и укрепление авторитаризма начались задолго до этого года. Но в условиях, когда Великобритания сфокусировалась на выходе из ЕС, а правительства в регионе не уверены в позиции администрации Дональда Трампа, основы, на которых зиждился порядок в Европе после «холодной войны», похоже, стали неожиданно разрушаться.

Этот год также стал годом триумфа Владимира Путина, говорится в докладе. В течение последних десяти лет российский лидер поддерживал популистов в Европе и США в рамках тайных усилий по дестабилизации трансатлантического порядка. Результаты, достигнутые в 2016 году, возможно, вышли за рамки даже самых смелых его мечтаний.

«Хотя в российской экономике продолжается стагнация, Путин, похоже, оказался соблазнительно близок к его цели – новому разделу Европы на сферы влияния Запада и России», – указывается в докладе.

Согласно документу, в Украине произошло усиление радикальных правых в контексте войны с Россией, которая привела к гибели почти 10 тысяч человек и ожидаемо породила националистические настроения.

Freedom House указывает, что ультраправые военизированные группировки в Украине, сыгравшие важную роль в противодействии российскому вторжению в 2014 году, впоследствии были отодвинуты от линий фронта, но «по-прежнему играют провокационную роль в национальной политике, зачастую с молчаливого согласия правительства».

В 2016 году демонстранты правого толка разгромили офисы пророссийской телекомпании «Интер». Кроме того, радикальные активисты опубликовали имена и персональные данные десятков местных и международных журналистов, которые въезжали в подконтрольные сепаратистам районы Донбасса для подготовки репортажей о войне, говорится в докладе.

В докладе также указывается, что Армения и Кыргызстан приблизились к тому, чтобы попасть в категорию укрепившихся авторитарных режимов в соответствии с методологией, принятой авторами исследования «Страны переходного периода».