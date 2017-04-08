Посольство США в Москве просит американцев быть бдительными из-за угрозы «антиамериканских настроений»

Посольство США в Москве призвало американцев, находящихся в России, быть более бдительными из-за «текущего политического климата в РФ». При этом американские дипломаты предупредили соотечественников о том, что участившиеся в России в последнее время митинги и демонстрации могут перерасти из мирных акций в столкновения с полицией.

«Учитывая последние события, растет опасность массовых демонстраций, угроз отдельным гражданам и антиамериканских настроений», - говорится в обращении американской дипломатической миссии.

Посольство просит граждан США не привлекать к себе внимания в общественных местах, быть осторожными при пользовании общественным транспортом, всегда иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также всегда быть на связи и внимательно следить за сообщениями СМИ.

Эти рекомендации были опубликованы вскоре после резкой критики в России ракетных ударов США по сирийскому военному аэродрому, военная авиация с которого, как считает американская разведка, а также многие другие международные источники, применила химическое оружие против мирных жителей.

Власти России назвали ракетные удары ВМС США актом агрессии против суверенного государства, который также наносит существенный урон отношениям Вашингтона и Москвы. Правительство Башара Асада отрицает свою причастность к химической атаке.