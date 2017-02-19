Посольство США в Украине осудило признание Москвой документов сепаратистских «республик»

Посольство США в Киеве в воскресенье выразило озабоченность в связи с решением России признать документы, выдаваемые властями контролируемых сепаратистами территорий на востоке Украины, заявив, что оно несет угрозу Минскому мирному процессу.

В субботу президент России Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям охваченного конфликтом региона совершать поездки в Россию, а также работать и учиться в РФ. Решение вызвало резкую критику президента Украины Петра Порошенко.

«Признание Россией документов сепаратистских «республик» тревожное и противоречит согласованным целям Минских соглашений», – отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте посольства в «Твиттере».