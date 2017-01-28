Экономика США растет медленнее, чем ожидалось

За последние три месяца рост экономики США составил 1,9 процента.

Согласно докладу министерства торговли США, опубликованному в пятницу, эта цифра оказалась ниже ожиданий экономистов.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой сумму всех произведенных в стране товаров и услуг и является основным индикатором здоровой экономики.

В 2016-м году ВВП США увеличился на 1,6 процента, продемонстрировав более низкий рост по сравнению с предыдущим годом.

По мнению экономиста банка PNC Гаса Фошера, состояние самой большой экономики мира нормальное, хотя и не впечатляет. Он отмечает неуклонный рост потребительских расходов, обусловленный приростом рабочих мест и ростом заработной платы, что приведет к экономическому росту в этом году. Усилия, направленные на снижение налогов и регулирования, также могут оказать благоприятный эффект за счет улучшения условий для инвестиций в бизнес. По прогнозам PNC, экономика США вырастет примерно на 2,4 процента в 2017-м году.

Экономисты банка Wells Fargo говорят о возможном увеличении государственных расходов на военные нужды и развитие инфраструктуры, что будет способствовать росту. При этом они предупреждают, что рост расходов может привести к росту инфляции, что, в свою очередь, вызовет повышение процентных ставок. Усилия ФРС США, направленные на сдерживание инфляции, могут замедлить темпы экономического роста.

Первоначальные оценки роста ВВП могут быть пересмотрены в течение следующих двух месяцев по мере поступления всех данных.