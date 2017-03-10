Уровень безработицы в США снизился до 4,7 процента

Уровень безработицы в США несколько снизился и достиг уровня в 4,7 процента в феврале. Это может быть связано с тем, что большее количество безработных искало и нашло работу.

Согласно опубликованному в пятницу докладу Министерства труда, в США – самой крупной мировой экономике – чистый прирост рабочих мест составил 235 тысяч за прошедший месяц.

Эта цифра больше выше прогнозируемой ранее экономистами. По словам экспертов, для того, чтобы компенсировать прирост рабочей силы, ежемесячно необходимо примерно 100 тысяч рабочих мест.

Новые рабочие места появились в основном в сфере строительства, частного образования, производства, здравоохранения и добычи полезных ископаемых. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал в своем «Твиттере», что доклад Министерства труда – «замечательная новость для американских рабочих».

Большинство экспертов в сфере экономики считают, что экономика США достигла состояния полной или почти полной занятости. В данных условиях компаниям, вероятно, придется начать повышение заработной платы, чтобы привлекать и удерживать наиболее квалифицированных сотрудников.

В опубликованном в пятницу докладе говорится, что рост заработной платы вырос на почти 2,8 процента за прошедший год, таким образом опередив рост инфляции.

Высокопоставленные представители Центробанка США продолжают наблюдение за рынком труда и не исключают возможности роста учетной ставки. На следующей неделе ФРС проведет встречу, на которой будет обсуждаться возможность повышения базовой учетной ставки. Ожидается, что решение будет озвучено в среду.

Многие экономисты прогнозируют увеличение учетной ставки на 0,25 процента.

Во время рецессии ФРС снижала базовую учетную ставку почти до нуля, чтобы стимулировать экономический рост и занятость.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке занятости в США, 7,5 миллиона американцев продолжают оставаться без работы. Еще 5,7 миллиона, которые могут работать на условиях полной занятости, работают неполный рабочий день.