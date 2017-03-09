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США направили в Сирию еще около 400 военнослужащих

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В этой стране уже работает американский военный контингент из 500 человек

Возглавляемая США коалиция в четверг подтвердила развертывание в Сирии дополнительного американского военного контингента для ускорения поражения «Исламского государства» в Ракке.

«Мы говорим в общей сложности примерно о 400 военнослужащих, и они будут находиться там временно», – заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.

Размещение дополнит американский военный контингент из 500 человек, который уже находится в Сирии, сообщил он.

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