США направили в Сирию еще около 400 военнослужащих

В этой стране уже работает американский военный контингент из 500 человек
Возглавляемая США коалиция в четверг подтвердила развертывание в Сирии дополнительного американского военного контингента для ускорения поражения «Исламского государства» в Ракке.
«Мы говорим в общей сложности примерно о 400 военнослужащих, и они будут находиться там временно», – заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.
Размещение дополнит американский военный контингент из 500 человек, который уже находится в Сирии, сообщил он.
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