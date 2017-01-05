Глава Пентагона: Трампу следует крепить НАТО

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что администрации избранного президента Дональда Трампа следует поддерживать партнерские отношения с НАТО и союзниками Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также удостовериться в том, действительно ли Россия следует заявленным целям своей миссии в Сирии – борьбе с террористами и оказанием помощи, направленной на приближение окончания войны.

Эти рекомендации были сформулированы в документе, который Картер – как и другие члены кабинета – подготовил в рамках отчета по итогам восьми лет президентства Барака Обамы. Документы были опубликованы в четверг – вместе с письмом Обамы, – примерно за две недели до инаугурации Дональда Трампа.

Министр обороны США отметил, что ответом Вашингтона на российскую аннексию Крыма в 2014-м году стала, в частности, интенсификация совместных военных учений и размещение военной техники в регионе.

«Соединенные Штаты должны продолжать активную деятельность в рамках НАТО – альянс (стран), имеющих общие принципы и воззрения, опирающемся на силу, – во имя обеспечения дальнейшего прогресса, а также сдерживания и защиты от российской агрессии в Европе», – отметил Картер.

В конце 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии в поддержку Башара Асада. По словам Картера, этот шаг сделал конфликт «более опасным и насильственным, и – потенциально – более длительным».

Сирийские правительственные войска одержали ряд крупных побед над повстанческими группировками благодаря поддержке России – включая возвращение полного контроля над Алеппо в прошлом месяце. Москва вмешалась в сирийский конфликт, заявляя, что намерена бороться с террористами, однако значительная часть российских авиаударов пришлась на районы, контролируемые умеренной оппозицией.

Картер коснулся и иранской проблемы, отметив, что Тегеран поддерживает Асада, а также ливанскую военизированную группировку Хезболла» и повстанцев хути в Йемене, что наглядно демонстрирует негативное влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Министр обороны США отметил также факт достижения соглашения между Ираном и шестью западными державами об отмене санкций в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы. Союзник США – Израиль – выступил с резкой критикой этого соглашения; избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отменит его, охарактеризовав договор «как худшую сделку, когда-либо заключенную».

«Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран соблюдает свои международные обязательства, – подчеркнул Картер. – Это в наших интересах – продолжать поддерживать соглашение, позволяющее нам контролировать иранские ядерные амбиции».

По его словам, приоритетом для администрации Трампа должно стать продолжение сотрудничества с Израилем, который в ближайшие десять лет получил военную помощь на 38 миллиардов долларов. Глава Пентагона обратил внимание на другие соглашения в сфере безопасности в регионе, в том числе – на партнерство с членами Совета по сотрудничеству арабских стран Персидского залива и продажи им оружия на общую сумму, превышающую 100 миллиардов долларов.

Основными изменениями в министерстве обороны при президенте Обаме стало свертывание войн в Ираке и Афганистане, начатых его предшественником Джорджем Бушем-младшим. Боевые операции в Ираке завершились в 2011 году, а в Афганистане – в 2014-м, по мере передачи контроля над обеспечением безопасности местным вооруженным силам, укрепление которых происходит при помощи США.