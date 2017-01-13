Обама отменил миграционные льготы для кубинцев

Президент США Барак Обама заявил, что немедленно прекращает действие принципа «мокрых и сухих ног», который позволял любому кубинцу, ступившему на территорию США, оставаться в стране без визы.

По словам Обамы, этот принцип, выработанный 20 лет назад, создавался для «другой эпохи».

«Делая этот шаг, мы поступаем с кубинскими мигрантами так же, как с мигрантами из других стран, – сказал Обама в четверг. – Мы продолжим принимать кубинцев так же, как иммигрантов из других стран, в соответствии с нашими законами».

Обама назвал это решение важным шагом на пути к нормализации отношений с Кубой.