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Обама отменил миграционные льготы для кубинцев

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Президент отказался от так называемого принципа «мокрых и сухих ног»

Президент США Барак Обама заявил, что немедленно прекращает действие принципа «мокрых и сухих ног», который позволял любому кубинцу, ступившему на территорию США, оставаться в стране без визы.

По словам Обамы, этот принцип, выработанный 20 лет назад, создавался для «другой эпохи».

«Делая этот шаг, мы поступаем с кубинскими мигрантами так же, как с мигрантами из других стран, – сказал Обама в четверг. – Мы продолжим принимать кубинцев так же, как иммигрантов из других стран, в соответствии с нашими законами».

Обама назвал это решение важным шагом на пути к нормализации отношений с Кубой.

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