Судьба иммиграционного указа Трампа, вероятно, решится в Верховном суде

Почти все эксперты по правовым вопросам единодушны во мнении, что вопрос о конституционности указа президента Дональда Трампа, временно приостанавливающего въезд в США беженцев и другим лиц из семи стран с преимущественно мусульманским населением будет в конечном итоге решаться в Верховном суде.

В настоящее время на рассмотрении в судах находятся многочисленные иски, связанные с новым указом, один из них, скорее всего, будет рассмотрен высшей судебной инстанцией страны. Как же будут американские суды принимать окончательное решение о судьбе введенного Трампом временного запрета на въезд для граждан ряда стран?

Судебный иск

Судебная система США можно сравнить с пирамидой. На нижнем ее уровне находятся 94 суды первой инстанции, или окружные суды. Если человек или организация хочет подать на кого-то в суд, то начинать следует именно с этого уровня.

Следующая инстанция – это 13 апелляционных судов США. Если одна из сторон недовольна решением окружного суда, то дело принимается на рассмотрение апелляционным судом.

На верхушке пирамиды находится Верховный суд – высший апелляционный суд. Все решения Верховного суда являются окончательными.

Суд второй инстанции

Как минимум, один суд второй инстанции, или окружной суд, существует в каждом штате и в округе Колумбия. Эти суды разрешают споры, проясняя фактическую сторону дела, применяя к ней правовые принципы и определяя, таким образом, кто прав.

Многочисленные иски против иммиграционного указа были поданы в окружные суды 29 января, через два дня после того, как указ был подписан, судья нью-йоркского окружного суда на 7 дней приостановил действие президентского указа в общенациональном масштабе. 6 февраля судья в штате Вашингтон заблокировал указ, что позволило беженцам и гражданам стран, подпавших под запрет, въехать в США.

Апелляционный суд

Задачей апелляционного суда является проверка правомерности решений, принятых в суде первой инстанции. Апелляционные суды состоят из трех судей; присяжные заседатели в данном случае отсутствуют.

Юристы, обслуживающие администрацию, обратились в апелляционный суд девятого округа с требованием отменить принятое судьей из штата Вашингтон решение о приостановлении нового указа. Юристы министерства юстиции США утверждают, что президент обладает достаточными полномочиями, чтобы определять, кто именно может въезжать на территорию США и «в значительной степени не подлежит судебному контролю».

В воскресенье апелляционный суд отказался немедленно отменить постановление о приостановлении действия указа президента до рассмотрения дела. Во вторник аргументы сторон выслушает комиссия из трех судей, вскоре после чего будет вынесен вердикт.

Верховный суд

В независимости от того, какая сторона одержит победу в апелляционном суде, проигравший, скорее всего, обратится в Верховный суд.

Обычно решение в Верховном суде принимают девять судей. После смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года одно из мест в высшей судебной инстанции страны является вакантным. Это наводит на мысль о возможном разделении голосов поровну. Если суд не в состоянии принять решение большинством голосов, то дело возвращается в апелляционный суд.