Конгресс возвращается к работе: в центре внимания – Obamacare

Во вторник открывается новая сессия контролируемого республиканцами Конгресса, и, как ожидается, законодатели начнут свою работу с обсуждения планов по реализации объявленной избранным президентом США Дональдом Трампом программы сокращения налогов и смягчения норм финансового и экологического регулирования.

20 января Трамп вступит в должность, и законодатели-республиканцы надеются быстро приступить к работе по приоритетным для них вопросам, блокированной на протяжении восьми лет пребывания демократа Барака Обамы в Белом доме.

Начиная с 8 ноября, когда республиканец Дональд Трамп был избран президентом, он открыто заявлял о том, что намерен быстро ввести в действие предложения, высказанные им в ходе предвыборной кампании, об упрощении налогового кодекса, снижении налогов на корпорации, а также об отмене инициированного Обамой закона о медицинском страховании – Obamacare.

Республиканцы давно стремятся к отмене Obamacare, настаивая на том, что закон не работает и, кроме того, препятствует созданию новых рабочих мест.

Во вторник Трамп вновь подверг критике этот закон, написав в «Твиттере»: «Люди должны помнить, что ObamaCare просто не работает, и его невозможно себе позволить».

Ведущие демократы в Конгрессе предупредили в понедельник, что за Obamacare развернется ожесточенная борьба.

«Мы будем бороться так же решительно, как всегда, чтобы защитить Закон о доступном здравоохранении», – заявил высокопоставленный конгрессмен-демократ Стени Хойер.

В среду Барак Обама проведет встречу с демократами в Конгрессе, чтобы обсудить, как отразить атаки республиканцев на Obamacare.