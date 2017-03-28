Трамп отменил экологические правила и нормы, введенные Обамой

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически отменяющий экологические нормы и правила, принятые при президенте Обаме.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что таким образом президент даст компаниям возможность «использовать наши обширные энергетические запасы».

Ранее президент Трамп дал указание федеральным ведомствам идентифицировать нормы, препятствующие производству энергии в стране. Подписанный указ является частью подхода новой администрации к энергетической политике США.

Нынешний глава Белого дома не раз критиковал экологические инициативы экс-президента Обамы как «уничтожающие рабочие места».

«Наши горняки снова будут работать» и добывать «действительно чистый уголь», – сказал Трамп на церемонии подписания указа.

Как сообщалась ранее, этот шаг президента возрождает острую межпартийную дискуссию о влиянии деятельности человека на климат на планете и усиливает тревогу о том, что десятилетняя работа по заключению соглашений в области климата может оказаться напрасной.

«Многие согласны с тем, что это будет иметь катастрофические последствия», – заявил лауреат нобелевской премии Пауль Крутцен в телефонном интервью «Голосу Америки».

«Все, что было достигнуто, может быть уничтожено, так что я не думаю, что многие ученые будут рады этому», – заявил исследователь, который в 1995 году был удостоен Нобелевской премии за работу, объясняющую истощение озонового слоя земли.

По словам высокопоставленного сотрудника правительства, в то время, как подписанный президентом указ отменяет многие инициативы бывшего президента Обамы, правительство продолжит выполнять «многие нормы» по чистому воздуху и воде, которые, по мнению президента, должны стать основной сферой внимания Агентства по охране окружающей среды.

Эту позицию подтвердил и Шон Спайсер, который в ходе брифинга для прессы сообщил, что «президент уверен, что защита окружающей среды и поддержка экономики не являются взаимоисключающими».