Трамп намерен отменить экологические нормы, введенные при Обаме

ВАШИНГТОН – Представители Белого дома сообщили, что президент Дональд Трамп во вторник подпишет указ, который, фактически, отменит экологические нормы, принятые при президенте Обаме.

Этот шаг президента возрождает острую межпартийную дискуссию о влиянии деятельности человека на климат на планете и усиливает тревогу, что десятилетняя работа по заключению соглашений в области климата может оказаться напрасной.

«Многие согласны с тем, что это будет иметь катастрофические последствия», – заявил лауреат нобелевской премии Пауль Крутцен в телефонном интервью «Голосу Америки».

«Все, что было достигнуто, может быть уничтожено, так что я не думаю, что многие ученые будут рады этому», – заявил исследователь, который в 1995 году был удостоен Нобелевской премии за работу, объясняющую истощение озонового слоя земли.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил вечером в понедельник, что Трамп полагает, что ему удастся найти баланс между двумя целями – защитой окружающей среды при одновременном развитии производства энергии в США, и что в основе президентских указов лежат экономические факторы.

«Сильная, растущая экономика, процветание – это лучший способ защиты окружающей среды», – заявил чиновник.