Белый дом: Си Цзиньпин приедет в США 6 апреля

Китайский лидер проведет два дня в резиденции Трампа во Флориде
Белый дом подтвердил в четвергил, что председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля приедет в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин проведет два дня в резиденции Трампа на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Как сообщается в заявлении Белого дома, в повестку дня вошли «глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес». Никаких дополнительных подробностей о программе переговоров не сообщается.
В ходе предвыборной кампании Трамп нередко жаловался на поведение Китая в торговой сфере и пригрозил ввести жесткие тарифы на импорт китайских товаров и признать страну валютным манипулятором.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в этом месяце побывал в Китае, чтобы провести подготовительную работу в преддверии визита Си Цзиньпина.
Встречаясь с китайским лидером, Тиллерсон сказал, что Трамп стремится улучшить взаимопонимание между двумя странами.
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