Белый дом: Си Цзиньпин приедет в США 6 апреля

Белый дом подтвердил в четвергил, что председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля приедет в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Си Цзиньпин проведет два дня в резиденции Трампа на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщается в заявлении Белого дома, в повестку дня вошли «глобальные, региональные и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес». Никаких дополнительных подробностей о программе переговоров не сообщается.

В ходе предвыборной кампании Трамп нередко жаловался на поведение Китая в торговой сфере и пригрозил ввести жесткие тарифы на импорт китайских товаров и признать страну валютным манипулятором.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в этом месяце побывал в Китае, чтобы провести подготовительную работу в преддверии визита Си Цзиньпина.

Встречаясь с китайским лидером, Тиллерсон сказал, что Трамп стремится улучшить взаимопонимание между двумя странами.