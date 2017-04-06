Трамп и Си Цзиньпин проведут первый саммит

Президент США Дональд Трамп в четверг принимает в своей резиденции во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего сюда с двухдневным визитом. В ходе этого саммита американский лидер надеется убедить Пекин приложить больше усилий для сдерживания ядерных амбиций КНДР.

На этой неделе Трамп, не вдаваясь в детали, предупредил: «Если Китай не решит северокорейскую проблему, это сделаем мы». Его администрация рассматривает возможность введения санкций против китайских банков и компаний, которые дают Пхеньяну доступ к международному финансированию.

Почти все топливо, импортные продовольственные продукты, потребительские товары и сырьевые материалы для ядерной программы КНДР получает из Китая.

Однако Китай тоже начал уставать от милитаристских амбиций северокорейского лидера Ким Чен Ына, который за шесть лет своего правления пока ни разу не посетил Пекин. Серия санкций со стороны ООН не помешала КНДР провести череду ядерных испытаний, последнее из которых состоялось на этой неделе.

Трамп и Си Цзиньпин, представляющие две крупнейшие экономики мира, встречаются впервые. В четверг у них намечен ужин с супругами в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, а в пятницу – переговоры.

В четверг президент сказал, что не уверен, как пройдет саммит, заявив в интервью Fox News: «Что ж, это будет интересно. Никто не знает, что будет».

В среду Трамп сказал, что разрешить проблему северокорейской ядерной программы «было бы гораздо проще, если бы этим занялись много лет назад». Однако американский лидер, находящийся на посту меньше трех месяцев, добавил, что с радостью принимает этот вызов.

«У нас есть большая проблема – кое-кто не действует так, как нужно, и это будет моей ответственностью», – сказал Трамп.

Как ожидается, двое лидеров также обсудят вопросы торговли, в особенности неравенство в двусторонней торговле: каждый год в США поступает гораздо больше китайских товаров, чем американских в Китай. Торговый дефицит США с Китаем в 2016 году составил 310 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Трамп написал в «Твиттере», что встреча в Мар-а-Лаго «будет очень сложной в том плане, что мы не можем и дальше терпеть огромный торговый дефицит и потерю рабочих мест».

Согласно прогнозам из Пекина относительно предстоящего саммита, Си Цзиньпин может предложить США увеличить китайские инвестиции, что приведет к созданию в Америке новых рабочих мест, а это было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

При экс-президенте Бараке Обаме в центре американо-китайских отношений зачастую оказывался вопрос сокращения парниковых выбросов в двух странах, на которые приходится больше всего загрязнений окружающей среды. Однако Си Цзиньпин и Трамп придерживаются резко противоположных взглядов на проблему ограничения вредных выбросов.

Китайское правительство недавно отменило строительство более 100 угольных электростанций и намерено к 2020 году инвестировать не менее 360 миллиардов долларов в проекты в сфере чистой энергетики. Трамп же пообещал вернуть рабочие места в угольной промышленности, потерянные в связи с автоматизацией и закрытием угольных шахт в стране по мере перехода на более дешевый природный газ.

В прошлом Трамп называл глобальное потепление мистификацией, которую затеял Китай с целью нанести ущерб американской экономике. На прошлой неделе он подписал президентский указ, нацеленный на отмену введенных Обамой ограничений выбросов углекислого газа.

Пекин же, судя по всему, больше озабочен климатом отношений и лозунгами. Исходя из заявлений аналитиков и китайских властей, в КНР будут внимательно следить за ходом переговоров в поисках признаков того, что Вашингтон может принять новую концепцию отношений между двумя странами: так называемый «новый стиль отношений между крупными державами».

Китай рассчитывает, что Трамп подтвердит сказанное госсекретарем Рексом Тиллерсоном во время его визита в Пекин в прошлом месяце.

«Два президента определят природу отношений между Китаем и США в соответствии с характеристиками, подразумеваемыми этой фразой: отсутствие конфликтов и конфронтаций, взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество», – прогнозирует политолог из Пекинского университета Ван Дун.

По его словам, Китай надеется, что неформальная встреча привнесет в отношения некоторую стабильность и поможет рассеять неопределенность, возникшую при смене администрации.