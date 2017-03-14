Президент Трамп планирует встречу с главой КНР Си Цзиньпином в апреле

В апреле президент США Дональд Трамп планирует провести двухдневную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в своем особняке во Флориде. Это будет первая встреча нынешних лидеров США и Китая.

Ни Вашингтон, ни Пекин не подтвердили проведение саммита в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго», однако американские информагентства сообщают, что лидеры двух крупнейших экономик мира планируют встретиться 6 и 7 апреля.

По сообщениям, госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен завершить планирование встречи Трампа и Си в ходе своего официального визита в Пекин в конце недели. Во вторник министр иностранных дел Китая заявил, что представители обеих стран тесно координируют контакты глав государств.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп и Си планируют обсудить угрозу, которую несет развитие ядерной программы Северной Кореи, северокорейские испытания ракет и ряд других вопросов.

Трамп нередко призывал Китай способствовать сдерживанию агрессивных действий Пхеньяна, отмечая влияние, которое Пекин имеет на режим северокорейского лидера Ким Чен Ына.

США также выступали против строительства Китаем искуственных островов в Южнокитайском море и периодически демонстрировали свою силу в регионе, посылая американские военные корабли по маршруту вблизи островов.

В то же время Китай выражал недовольство Соединенными Штатами в связи с высказываниями Трампа о возможном уходе от политики «единого Китая», которой США придерживались десятилетиями, признавая Тайвань частью Китая.

Во время переходного периода Трамп провел запланированные телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнем, который поздравил новоизбранного президента с победой. Это дало повод считать, что США могут отказаться от признания контроля Китая над Тайванем – позиции, которой Вашингтон придерживался с 1979 года.

После разговора с лидером Тайваня Трамп написал в «Твиттере»: «Интересно, что США продает Тайваню военное оборудование стоимостью в миллиарды долларов, а я не могу принять поздравления по телефону».

Однако месяц спустя, в телефонном разговоре с Си, Трамп заверил китайского лидера в неизменной приверженности США политике «единого Китая», что упростило процесс планирования саммита.

В ходе предвыборной кампании Трамп часто критиковал Китай в связи с предполагаемыми валютными манипуляциями в пользу китайских экспортеров. Избранный президент, который уже почти два месяца руководит страной, часто жаловался на значительный торговый дисбаланс между США и Китаем, который составил 347 миллиардов долларов, – самый большой в мире.

В прошлом году Китай продал в США бытовую технику, одежду и оборудование на сумму 463 миллиарда долларов, в то время как США поставили в Китай сырье и материалы стоимостью 116 миллиардов долларов для последующего более дешевого производства в Китае.

Большая часть наиболее популярных в США потребительских товаров, продаваемых американским технологическим гигантом Apple, в том числе популярный смартфон этой компании iPhone, производятся в Китае.

Однако многие экономические аналитики сомневаются в том, что Трамп сможет сократить торговый дефицит, несмотря на его частые заявления о возвращении в США рабочих мест из других стран, где производители ищут дешевую рабочую силу.

Трамп предложил ввести новые тарифы на иностранные товары, произведенные американскими компаниями за рубежом. Данная инициатива должна быть одобрена Конгрессом и может привести к началу «тарифной войны» с другими странами.

В действительности многие американские потребители предпочитают покупать более дешевую продукцию, произведенную за рубежом, даже если это означает меньшее количество произведенных в США товаров и меньше рабочих мест для американцев.

Во время президентской кампании Трамп обещал, что в первый же день на посту президента объявит Китай страной, которая проводит валютные манипуляции, однако до сих пор этого не сделал.