Эксперты предрекают ухудшение отношений США и Китая в 2017 году

ВАШИНГТОН – Заявления и действия Дональда Трампа – и кандидата в президенты, и уже президента – наводят многих экспертов по Китаю на мысль о том, что китайско-американские отношения ждет резкое ухудшение, и что обе страны, возможно, даже приближаются к конфликту.

Резкая критика торговой политики Китая, нарушение многолетнего дипломатического протокола в виде телефонного разговора с президентом Тайваня Цай Инвэнь, сомнения в политике «одного Китая», составляющей основу двусторонних отношений, назначение хорошо известных «ястребов» на важные посты в сфере торговли – всем этим президент Трамп, похоже, дает понять, что он намерен внести серьезные изменения в отношения, которые считаются самыми важными и влиятельными отношениями в мире. Это в первую очередь относится к сфере торговли.

Некоторые эксперты в вопросах торговли, считают, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира неизбежна.

Ситуацию комментирует основатель блога RealityChek Алан Тонелсон, бывший научный сотрудник Американского совета по вопросам бизнеса и промышленности (U.S. Business and Industry Council).

«Если китайские лидеры хотят понести серьезные потери, которые отразятся на их жизни, то пусть устраивают большую торговую войну с США прямо сейчас, потому что именно это и произойдет», – заявил Тонелсон в телефонном интервью «Голосу Америки».

В то же время другие эксперты видят более серьезные проблемы, чем возможная торговая война, и в частности – непредумышленную эскалацию напряженности в связи с проблемой Тайваня.

Однако некоторые эксперты по Китаю считают, что 2017 год – не лучшее время для Трампа, чтобы провоцировать Китай, потому что Пекин находится на грани смены руководства, из-за чего он может быть особенно восприимчив к внешним провокациям.

Иэн Бреммер, президент консалтинговой фирмы «Группа Евразия» (Eurasia Group) в недавнем докладе «Основные риски 2017 года» отметил, что ожидаемая смена руководства в Китае сформирует политическую и экономическую траекторию страны как минимум на ближайшее десятилетие.

В соответствии с негласным правилом, регулирующим возраст ухода в отставку главных лидеров Китая, пять из семи членов Постоянного комитета политбюро Компартии Китая, главного руководящего органа страны, могут отойти от дел до партийного съезда, проходящего два раза в десять лет. Таким образом из нынешнего состава останутся лишь председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Госсовета Ли Кэцян.

«Из-за масштаба смены элит перед, во время и после предстоящего 19-го съезда партии в сочетании с вызывающей разногласия политической атмосферой, созданной при активном участии председателя Си Цзиньпина, этот переходный процесс становится одним из самых сложных событий с начала эры реформ в Китае», – говорится в докладе.

«[Си Цзиньпин] будет крайне восприимчив к внешним вызовам, бросаемым интересам его страны, когда все взоры будут обращены к его руководству, – пишет Бреммер. – Вероятность того, что председатель КНР будет решительно отвечать на внешнеполитические вызовы, высока как никогда».

На внутриполитическом фронте антикоррупционная кампания Си Цзиньпина стала потрясением для системы, которая в течение десятилетий работала на покровительстве и взятках. Лидеры в Пекине и провинциях парализованы страхами, что они могут стать ее жертвами.

Профессор Университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Чжэн Ван также указывает на то, что съезд партии традиционно проводится на фоне усиления внутреннего национализма. Это тот период, когда Пекин проявлял неожиданно жесткую реакцию на внешние инциденты ради потакания общественности.

На фоне политической неопределенности экономика Китая после трех десятилетий ускоренного роста серьезно замедляется. Экономисты полагают, что стране также грозит общенациональный долговой кризис, вызванный экспансионистской денежно-кредитной политикой.

Как отмечает «Группа Евразия», серьезный экономический дисбаланс Китая «продолжает усиливаться, руководство страны тянет время с новыми рыночными реформами, а компромиссы экономической политики становятся все более заметными».

«Пристальное внимание Китая к внутренней стабильности означает, что Си может слишком резко отреагировать или споткнуться о любой признак экономических проблем», – пишет Бреммер. Это может иметь очень широкие последствия – как указывает эксперт, любой опрометчивый шаг китайского лидера может вызвать глобальную экономическую нестабильность.

Оценивая риски 2017 года, консалтинговая фирма поставила риск чрезмерной реакции Китая на второе место.

В недавней статье в журнале Foreign Policy Чжэн Ван указал, что Трампу и Си Цзиньпину нужен тайм-аут, чтобы дать друг другу время и пространство, чтобы они могли разобраться с внутренней политикой, одновременно поддерживая статус-кво в китайско-американских отношениях.

«Согласованный дипломатический перерыв позволит обоим лидерам сфокусироваться на том, чтобы вернуть величие своим странам», – пишет Ван.