США дадут Китаю время для воздействия на Северную Корею

ВАШИНГТОН – Менее чем через день после того, как вице-президент Майк Пенс объявил, что «эра стратегического терпения» в отношении Северной Кореи завершилась, пресс-секретарь Белого дома дал понять, что немного терпения еще осталось.

«Думаю, мы продолжим работу, в частности с Китаем, чтобы найти возможности для движения вперед», – заявил пресс-секретарь Шон Спайсер на брифинге в понедельник, когда его спросили по поводу ремарки вице-президента.

Спайсер охарактеризовал «эру стратегического терпения», как политику администрации Барака Обамы, которая, «фактически, заключалась в том, чтобы сидеть и ждать», что не является благоразумным для США. Однако после недавних переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нынешняя администрация дает Пекину время, чтобы он воспользовался своим экономически и политическим влиянием на Пхеньян.

Выступая перед журналистами у Корейской демилитаризованной зоны, вице-президент Пенс сказал: «Президент Трамп ясно дал понять, что терпение США и наших союзников в этом регионе истекло и мы хотим увидеть перемены. Мы хотим, чтобы Северная Корея сошла с безрассудного пути создания ядерного оружия. Кроме того, ее постоянное применение и испытания баллистических ракет неприемлемы».

Заявления Пенса прозвучали через день после того, как Северная Корея произвела неудачных запуск ракеты со своей базы подводных лодок в Синпхо.

На совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном в понедельник Пенс подчеркнул «незыблемость» поддержки США и готовности стать на защиту многолетнего союзника, а также сотрудничать по всем решениям, касающимся региональной безопасности.

«Мы продолжим вести тесные консультации с Южной Кореей и руководством страны по мере принятия решений о будущих шагах», – сказал вице-президент США.

Позднее в тот же день проблему прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

«Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами над разработкой ряда мер на случай, если (Северная Корея) не прекратит свою дестабилизирующую деятельность», – заявила во время очередного брифинга, проведенного Госдепартаментом, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Сюзан Торнтон.

«Однако целью США, которую разделяют наши союзники и Китай, является ликвидация ядерного оружия на Корейском полуострове», – подчеркнула она.

Тем временем в Южной Корее растет беспокойство, что США могут применить военную силу против КНДР в одностороннем порядке, что может повлечь за собой начало войны в регионе.

Выступая на совместной пресс-конференции, Хван Гё Ан подчеркнул необходимость усилить экономические санкции в отношении Северной Кореи, а не пытаться решить проблему при помощи военной силы.

«Учитывая всю серьезность ситуации и необходимость принять срочные меры по предотвращению северокорейской ядерной и ракетной угрозы, мы пришли к соглашению удвоить усилия и увеличить международное давление на Северную Корею, чтобы продемонстрировать, что стратегия КНДР не работает», – сказал он.

Тем временем в Нью-Йорке заместитель посла Северной Кореи в ООН Ким Ин Рён в спешном порядке провел пресс-конференцию, целью которой, по его словам, было осудить запланированное на конец апреля заседание Совета Безопасности ООН. В этом месяце США председательствуют в Совбезе, и госсекретарь Рекс Тиллерсон возглавит заседание, посвященное северокорейской ядерной программе.

Значительная часть его высказываний была посвящена напряженной обстановке на Корейском полуострове и недавнему удару США по Сирии в ответ на применение сирийским правительством химического оружия против гражданского населения.

Заместитель посла КНДР также выразил недовольство по поводу проведения совместных военных учений США и Южной Кореи, что неизменно вызывает возмущение Пхеньяна.

«Совершенно очевидно, что США всеми силами стремятся устроить опасное бряцание оружием в Южной Корее. Пока не дошло до ядерного арсенала, но преступник высочайшего класса угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и во всей северо-восточной Азии», – заявил Ким.

Дипломат КНДР предупредил, что США толкают полуостров «на порог войны» и заявил, что термоядерная война может разразиться в любой момент».

Выдвижение ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» к Корейскому полуострову вызвало беспокойство в Северной Корее. Как выразился Ким Ин Рён, если Вашингтон «посмеет применить военные меры», назвав это упреждающим ударом, КНДР готова ответить на любое военное действие США».

По словам северокорейского дипломата, Пхеньян никогда не будет умолять о мире и «в полной мере призовет США к ответственности за катастрофические последствия» в случае нанесения Соединенными Штатами военного удара.