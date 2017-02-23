Президент США и премьер-министр Канады поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в приверженности США двустороннему сотрудничеству с северным соседом. Об этом в официальном коммюнике со ссылкой на телефонный разговор двух лидеров сообщает Белый дом.

«Говоря о проблемах, которые стоят перед обеими странами, а также возможностях, президент Трамп подчеркнул важность взаимоотношений США и Канады. Президент Трамп подчеркнул важность сотрудничества в вопросах пересечения границы, в частности, исполнения указов его администрации по защите США от террористических атак граждан иностранных государств и не только. Лидеры договорились продолжить развитие партнерских отношений обеих стран в свете их личной встречи 13 февраля», – сообщается в заявлении Белого дома.

Напомним, кроме вопросов иммиграции 13 февраля в Вашингтоне одной из главных тем встречи Трампа и Трюдо стала торговля.

Президент Трамп ясно дал понять, что хочет изменить или отменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) от 1994 года между США, Канадой и Мексикой. Он заявил тогда, что хочет заключить торговые соглашения, более выгодные для США. Как известно, Джастин Трюдо – сторонник модели более свободной торговли.

Канада сильно зависит от американского рынка, на который приходится 75 процентов ее экспорта. Для Вашингтона эти отношения также важны: 18 процентов американского экспорта направляются в Канаду.

