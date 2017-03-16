Проект бюджета предусматривает сокращение иностранной помощи США

ВАШИНГТОН – В четверг ожидается публикация Белым домом проекта федерального бюджета на следующий год, в котором может быть заложено увеличение военных расходов за счет Госдепартамента, иностранной помощи и вкладов США в такие международные организации, как ООН.

Во всяком случае, о таких намерениях заявлял президент США Дональд Трамп.

Сотрудники дипломатической службы и другой персонал в Госдепартаменте, посольствах и консульствах США во всем мире готовятся к сокращениям.

Старший научный сотрудник Института Брукингса Джордж Инграм, который является экспертом по глобальному развитию, в беседе с «Голосом Америки» предположил, что сокращения могут вводиться постепенно.

«Я слышал, что сокращение может составить около 30 процентов, и что первоначально Административно-бюджетное управление предлагало сократить бюджет на 37 процентов. Но госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил против и призвал не сокращать на 37 процентов в первый год, а сделать это постепенно за три года. Именно это мы, вероятно, и увидим – сокращение на уровне примерно 30 процентов», – говорит Инграм.

По мнению Инграма, сокращение на 30 или более процентов подорвет роль Америки в качестве мирового лидера в вопросах развития и внешней политики, и выхолостит важные программы.

«Речь идет о программах, которые спасают жизни людей, спасают их от голода и от болезней», – отмечает он.

Сокращения такого масштаба также отразятся на программах в области поддержки бизнеса, водоснабжения, улучшения санитарного состояния и образования, продолжает эксперт: «Эти программы – основа помощи странам при переходе от бедности к экономическому развитию».

Правозащитные и гуманитарные организации говорят, что масштабные сокращения американской военной помощи будут иметь разрушительные последствия для беженцев и других уязвимых групп населения во всем мире.

Адотей Аквеи из Amnesty International заявил «Голосу Америки», что люди во всем мире встревожены.

«Организации гражданского общества, правительства – все крайне обеспокоены не только выводом или сокращением ресурсов, но также и вакуумом, который возникнет в отсутствие Соединенных Штатов, как партнера, как генератора инноваций, креативных идей, и, конечно же, голоса, выступающего в защиту прав человека», – говорит Аквей.

Некоторые аналитики с этим не согласны. По их мнению, раздутая бюрократия Госдепартамента может стать более эффективной в результате бюджетных сокращений.

«Думаю, есть масса возможностей для реорганизации, чтобы сделать Госдепартамент лучшим, более эффективным игроком, представляющим американский народ», – заявил бывший дипломат, а ныне сотрудник консервативного Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Джеймс Роберт.