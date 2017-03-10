Американских пограничников интересуют интернет-пароли

Министр внутренней безопасности США Джон Келли на слушаниях в Сенате заявлял, что ради безопасности страны готов расширить полномочия сотрудников пограничной службы

«Мы хотим получать данные о социальных медиа, с паролями: что они делали, что говорили... Если люди не будут сотрудничать, то не смогут въехать в США», – сказал он.

Несмотря на то, что граждане США от необоснованных обысков и задержаний защищены четвертой поправкой к Конституции, существует закон, который дает право пограничным службам делать все необходимое для обеспечения безопасности страны -- в аэропортах и в пределах стокилометровой приграничной зоны. Кстати, в этой зоне живет 2/3 населения США.

Сью Удри, исполнительный директор правозащитной организации Bill of Rights Defense Committee and Defending Dissent Foundation, поясняет: «Сейчас работа ведется по тем же правилам, что и при предыдущей администрации, но уже известны просто анекдотичные случаи более агрессивного поведения пограничников. Вплоть до требований о получении доступа к телефонам и паролям социальных сетей»..

Несколько подобных историй приобрели большую известность. Так, в аэропорту был задержан гражданин США, сотрудник НАСА Сидд Бикканнавар. О своем задержании он написал в Фейсбуке: «Пограничники задержали меня и не отпускали, пока я не дал им пароль от телефона. Сначала я отказывался, потому что это собственность компании, и я должен защищать доступ к ней. Я находился в зоне задержания, пока они не скопировали с телефона все данные»

Известны и другие случаи. Например, нигерийскому программисту Селестину Омину, приглашенному на работу в Нью-Йорк, пришлось пройти настоящий тест на профпригодность, а Хаисама Эльшаркави, гражданина США, задержали в аэропорту перед вылетом в Саудовскую Аравию с требованиями предоставить доступ к телефону.

«Голос Америки» попросил Пограничную службу прокомментировать эти действия ее сотрудников. По электронной почте был получен следующий ответ: «Обследование электронных устройств на границе является неотъемлемой частью проверки намерений человека и определения соответствия предоставленной информации требованиям иммиграционных законов».

По данным погранслужбы, в прошлом году было совершено около 24 тыс проверок электронных устройств. Это почти на 5 тысяч больше, чем в 2015-м. Данные о проверках аккаунтов социальных сетей предоставлены не были.

Сью Удри отмечает: «Сейчас у них нет права требовать пароль от аккаунтов соцсетей. Они могут попросить предоставить пароль, но вы не обязаны его давать».

Тем не менее, не предоставив пароль, приезжий рискует не быть допущенным на территорию США. Ситуация ухудшилась с появлением новых иммиграционных указов президента Дональда Трампа, говорят правозащитники.

В социальных сетях и на сайтах правозащитных организаций вывешены инструкции, помогающие избежать проблем при общении с пограничниками и после общения с ними. Одно из правил – менять пароли после того, как на границе они попали в чужие руки.