Означают ли переговоры в Астане снижение влияния США на Ближнем Востоке?

ВАШИНГТОН – США оказались на полях мирных переговоров о прекращении войны в Сирии, которые ведутся в столице Казахстана Астане.

Посол США в Казахстане Джордж Крол представляет администрацию Трампа в качестве наблюдателя, в то время как Россия, Турция, Иран, Сирия и сирийские повстанцы пытаются выработать долгосрочное мирное соглашение.

Отсутствие четкого голоса США на переговорах вызывает вопросы о перспективах американского влияния на Ближнем Востоке.

«Наша позиция в отношении любых усилий по достижению устойчивого прекращения огня в Сирии остается неизменной. В то же время мы хотим стать свидетелями полноценного доступа для оказания гуманитарной помощи. Затем, в конечном итоге, мы хотим увидеть возврат к политическим переговорам между сторонами в Женеве. Потому что в конечном итоге это единственная возможность урегулирования конфликта», – заявил «Голосу Америки» исполняющий обязанности представителя Госдепартамента Марк Тонер.

Тонер добавил, что долгосрочное решение сирийского кризиса должно носить политический, а не военный характер.

«Нужно, чтобы политические переговоры возобновились, поскольку это единственный выход. А эти политические переговоры должны вылиться в политический процесс, переходный процесс, который учитывает желания и стремление сирийского народа к более демократической системе. Это должны решать не мы, сирийцы сами должны в этом разобраться», – сказал он.

Хотя США не принимали прямого участия в организации переговоров в Астане, Вашингтон не был против этой инициативы и находился в тесном контакте с Москвой и Анкарой.

Но, по мнению экспертов, встречи в Астане «в какой-то мере отражают неприятие США»

«Думаю, что все это – часть большой политической схемы, цель которой – поставить США перед определенными фактами, а потом подключить их к работе, фактически, уже с российской позицией», – заявил «Голосу Америки» Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа.

«Я не сомневаюсь, что Россия, Иран и другие страны понимают, как сложно им будет вести действительно серьезные переговоры и закрепить успехи без участия США», – добавил он.

Бывший заместитель помощника Госдепартамента Хизер Конли считает, что организация переговоров в Астане при посредничестве России, Ирана и Турции «в какой-то мере отражает неприятие США». Она считает, что необходимо следить за действиями Турции.

«Потепление турецко-российских отношений – это то, за чем мы должны внимательно следить, чтобы понимать, на каких принципах будут основываться эти отношения», – заявила Конли, выступая недавно в Центре стратегических и международных исследований.

На недавних слушаниях по утверждению Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря ему задали вопрос о ситуации в Сирии. Кандидат на пост главы американской дипломатии ответил, что США должны восстанавливать отношения с традиционными партнерами, включая Турцию, которая является давним союзником по НАТО.