СМИ: США готовят обвинения против Джулиана Ассанджа

Источники в правительстве сообщили CNN, что США подготовили обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Министерство юстиции ведет расследование в отношении австралийца с 2010 года, когда портал WikiLeaks опубликовал тысячи похищенных американских секретных документов.

На прошлой неделе, выступая в Вашингтоне, директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что WikiLeaks в 2010 году поручил аналитику американской армейской разведки перехватить «конкретную секретную информацию», которая «преимущественно посвящена Соединенным Штатам».

По данным Washington Post, в Минюсте готовят документ с обвинениями в адрес людей, связанных с WikiLeaks. Однако, как уточняет газета, для выдвижения любых обвинений против этих людей необходимо будет одобрение высших чиновников Минюста.

В американской разведке убеждены, что Россия использовала WikiLeaks для публикации электронных писем экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон в преддверии прошлогодних выборов.

Предполагается, что работающие на Россию хакеры взломали аккаунты членов предвыборного штаба Клинтон и Национального комитета Демократической партии, после чего опубликовали их на сайте WikiLeaks, чтобы повлиять на результаты выборов.

«Пришло время охарактеризовать WikiLeaks как есть, – сказал Помпео. – Это негосударственная враждебная разведслужба, которой зачастую пособничают такие страны, как Россия».

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в четверг заявил на пресс-конференции, что арест Ассанджа – приоритетная задача для администрации Трампа.

«Мы уже начали активизировать усилия и, как только будет найдена доказательная база, мы попытаемся посадить кое-кого в тюрьму», – сказал он.