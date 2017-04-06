США и Южная Корея продолжат развертывать систему ПРО THAAD

США и Южная Корея в четверг согласились продолжать развертывание передовой американской системы ПРО, возмутившее Китай.

Это соглашение было достигнуто через день после очередного запуска северокорейской ракеты, вызвавшего осуждение в нестабильном регионе.

Высокопоставленные представители США, Южной Кореи и Японии в четверг провели телефонные разговоры, чтобы обсудить новую провокацию со стороны Пхеньяна. Контакты состоялись за несколько часов до начала саммита президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и его южнокорейский коллега согласились с необходимостью продолжать развертывание противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата (THAAD) в Южной Корее после нового ракетного запуска в КНДР.

Южная Корея и США утверждают, что единственной целью системы ПРО THAAD является защита от запусков ракет из Северной Кореи. Однако Китай считает, что мощные радары системы могут просматривать его территорию.

США начали развертывать первые элементы THAAD в Южной Корее в марте, несмотря на возмущение Пекина.