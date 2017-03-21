Власти США запретят брать электронные устройства на некоторые авиарейсы

Пассажирам некоторых авиакомпаний из стран Ближнего Востока и Северной Африки придется сдавать крупную электронику в багаж
Пассажирам, прилетающим в США прямыми рейсами примерно десятка ближневосточных и североафриканских компаний, будет запрещено провозить в ручной клади ноутбуки или другое крупное электронное оборудование.
О запрете стало известно в понедельник из заявления иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airlines и сообщения официального информационного агентства Саудовской Аравии.
Ожидается, что запрет вступит в силу во вторник.
Авиакомпания сообщила, что по требованию американских властей вылетающим в США пассажирам будет запрещено проносить на борт большинство электронных устройств.
Запрет распространяется и на те рейсы, которые делают транзитную остановку в Канаде.
Позднее твит был удален.
Запрет не распространяется на сотовые телефоны и медицинские приборы, но под него подпадают ноутбуки, планшетные компьютеры, электронные игры и камеры.
Однако пассажиры смогут провозить их в зарегистрированном багаже.
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