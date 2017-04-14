NBC: США готовы нанести упреждающий удар по КНДР

Американская телекомпания отмечает, что в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк»
США готовы нанести упреждающий удар по КНДР в случае, если будут получены данные о подготовке Пхеньяна к новому ядерному испытанию.
Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.
Северная Корея предупредила о приближающемся «большом событии», однако не сообщила подробностей.
Как отмечает американская телекомпания, в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем одни из них – всего в 300 милях (550 км) от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.
Американская ударная авианосная группировка также отправилась в район Корейского полуострова.
Пентагон отказался комментировать сообщение NBC News, отметив, что не может «публично спекулировать о возможных сценариях».
Пхеньян со своей стороны заявляет, что готов к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.
Северная Корея отмечает в субботу «День Солнца» – 105-ю годовщину со дня рождения ее основателя Ким Ир Сена.
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Снимки были опубликованы на сайте 38 North, принадлежащем Американо-корейскому институту Школы передовых международных исследований в Университете Джонса Хопкинса.
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Согласно некоторым источникам, ударная группа авианосца включает подводную лодку класса «Огайо», оснащенную 154 крылатыми ракетами «Томагавк».
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