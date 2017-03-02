WSJ: Белый дом рассматривает возможность применения силы против КНДР

Новая стратегия в отношении Северной Кореи, которую разрабатывает Белый дом, может допустить возможность применения военной силы или смену режима для устранения ядерной угрозы со стороны КНДР.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на источники, знакомые с процессом, газета отмечает, что возможность такого развития событий вызывает озабоченность у некоторых союзников США в регионе.

Президент Дональд Трамп заверяет союзников, что он не откажется от соглашений, которые в течение десятилетий составляли основу политики США в Азии.

Однако его обещание не допустить, чтобы Пхеньян произвел испытание межконтинентальной баллистической ракеты в сочетании с пересмотром стратегии, который начался две недели назад, побудило некоторых лидеров готовиться к смене американской политики, отмечает газета.

Согласно Wall Street Journal, примерно две недели назад заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд провела совещание с представителями различных правительственных ведомств, отвечающих за национальную безопасность, и попросила их представить предложения по Северной Корее, в том числе такие, которые один источник описал, как очень далекие от основного русла американской политики.

Белый дом просил представить любые варианты действий от признания Северной Кореи ядерным государством до военных действий против Пхеньяна. Директива Макфарленд объяснялась необходимостью всеобъемлющего переосмысления администрацией политики в отношении Северной Кореи, пишет газета.

В публикации говорится, что представители ведомств представили свои идеи и предложения Макфарленд во вторник. Эти варианты будут дорабатываться и уточняться, после чего будут представлены президенту на рассмотрение.

Wall Street Journal пишет, что более отчетливая перспектива военных действий США в Северной Корее может побудить Китай, который опасается последствий военной конфронтации с участием его соседа, перекрыть источники экономического жизнеобеспечения Пхеньяна, чего от него давно добивается Вашингтон.