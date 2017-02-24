Американский генерал видит роль для России в урегулировании ливийского кризиса

ЛОНДОН – Командующий американскими силами в Африке заявил, что единственный способ восстановить мир в Ливии состоит в том, чтобы свести воедино враждующие фракции, что потребует совместных усилий нескольких сторон, в том числе России.

Генерал Томас Вальдхаузер, возглавляющий Африканское командование США, рассказал «Голосу Америка» о продолжающемся хаосе в Ливии во время визита в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ливия почти в шахматном порядке поделена на отдельные конкурирующие центры власти: пользующееся международной поддержкой правительство национального единства контролирует только часть Триполи, тогда как другие фракции борются за контроль над остальными районами столицы и другими городами.

На северном побережье значительную часть восточной Ливии контролируют генерал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и его Палата представителей.