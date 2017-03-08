Вашингтон: активисты призвали женщин не выходить на работу 8 марта

Организаторы январского Женского марша в Вашингтоне призвали женщин взять выходной 8 марта, чтобы продемонстрировать свое значение для экономической жизни страны.

Мероприятие, получившее название «День без женщин», приурочено к Международному женскому дню и призвано продемонстрировать важную роль женщин в экономике, попросив их не выходить в этот день на работу и воздержаться от денежных трат.

Это первое крупное мероприятие организации с 21 января, когда миллионы людей вышли на улицы городов по всей Америке, чтобы принять участие в протестах на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.

Трамп в среду опубликовал в «Твиттере» пост в поддержку празднования признанного ООН Международного женского дня. О запланированной женской забастовке он не упомянул.