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Вашингтон: активисты призвали женщин не выходить на работу 8 марта

Женщины принимают участие в акции протеста в Вашингтоне 8 марта 2017

Женщины принимают участие в акции протеста в Вашингтоне 8 марта 2017

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Приуроченная к Международному женскому дню забастовка призвана подчеркнуть роль женщин в экономике

ВАШИНГТОН — 

Организаторы январского Женского марша в Вашингтоне призвали женщин взять выходной 8 марта, чтобы продемонстрировать свое значение для экономической жизни страны.

Мероприятие, получившее название «День без женщин», приурочено к Международному женскому дню и призвано продемонстрировать важную роль женщин в экономике, попросив их не выходить в этот день на работу и воздержаться от денежных трат.

Это первое крупное мероприятие организации с 21 января, когда миллионы людей вышли на улицы городов по всей Америке, чтобы принять участие в протестах на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.

В США проходит акция "День без женщин"
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Трамп в среду опубликовал в «Твиттере» пост в поддержку празднования признанного ООН Международного женского дня. О запланированной женской забастовке он не упомянул.

Трамп

Трамп

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    Ануш Аветисян

    С 2012 - продюсер и корреспондент Русской службы "Голоса Америки" в Вашингтоне. Выпускница факультета журналистики Северо-Кавказского федерального университета. Основные направления деятельности - социальные вопросы, права женщин, политика и культура

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