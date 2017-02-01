Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины

В Совете безопасности ООН прошло закрытое заседание, посвященное обострению ситуации в Донбассе. В заявлении, распространенном по его завершению, члены Совбеза призвали к «немедленному возвращению к режиму прекращения огня» и выразили глубокую обеспокоенность «опасным ухудшением ситуации в восточной Украине» и тем, как оно отразится на гражданском населении.

Члены Совета безопасности также осудили применение орудий, запрещенных в рамках Минских соглашений; выразили «полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», а также подчеркнули необходимость соблюдения резолюции 2202 (2015), в рамках которой был одобрен «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» от февраля 2015-го года.

Представитель Генсека ООН добавил, что эскалация насилия является прямым нарушением Минских соглашений.

Ранее во вторник Госдепартамент обнародовал заявление, выражающее глубокую обеспокоенность всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки.

Сепаратисты и правительственные войска начали боевые действия в районе Авдеевки три дня назад. Противостояние обострилось в понедельник вечером; утром во вторник зафиксирована самая интенсивная канонада за несколько месяцев - обе стороны сообщили по меньшей мере о восьми погибших. Авдеевка осталась без воды, света и отопления.