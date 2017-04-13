Скандал с Юнайтед Эйрлайнз может закончиться судебным иском

По слова адвоката, представляющего интересы мужчины, которого в начале недели силой вытащили из салона лайнера Юнайтед Эйрлайнз (United Airlines), его клиент, скорее всего, подаст судебный иск против авиакомпании в связи полученными в ходе инцидента травмами.

Адвокат Томас Деметрио заявил, что авиаперевозчик слишком долго издевался над пассажирами, и он, «возможно», подаст судебный иск от имени своего клиента Доктора Дейвида Дао, которому предстоит перенести операцию в результате полученных травм.

Деметрио заявил, что Дао необходимы пластические операции по восстановлению сломанного носа и двух выбитых зубов. В результате действий полиции Дао получил сотрясение мозга, однако его уже выписали из больницы, отметил адвокат.

Инцидент произошел в воскресенье, когда Дао отказался покинуть свое место в перебронированном самолете, который летел по маршруту Чикаго-Луисвилль.

На видео, снятом на телефон, когда трое полицейских в чикагском международном аэропорту О’Хара «выносили» Дао из самолета американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс, видно, что он хромает и что лицо его окровавлено.

Дао был одним из четырех пассажиров, которых сняли с полета, так как места на рейсе понадобились сотрудникам Юнайтед. Предположительно, после того, как никого из пассажиров не заинтересовала компенсация за освобождение мест и согласие полететь в Кентукки следующим рейсом, компания кинула жребий, в результате которого был выбран и доктор.

В среду адвокаты Дао предварительно предоставили документацию в суд штата Иллинойс с запросом приказать Юнайтед сохранить видеозаписи и другие свидетельства, имеющие отношение к инциденту. Юристы хотят, чтобы авиакомпания и чикагские власти, которые контролируют деятельность аэропорта, сохранили записи с камер наблюдения, записи из кабины пилотов, списки пассажиров и экипажа самолета, а также другие материалы, которые имеют отношение к случившемуся.

Глава авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс Оскар Муньос сообщил, что ему было «стыдно», когда он увидел видеозапись. По его словам, авиаперевозчик в будущем не будет прибегать к выдворению пассажиров с применением силы.