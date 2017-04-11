Лишний пассажир

Пассажир американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс был «вынесен» службой безопасности аэропорта в Чикаго из переполненного рейса

Видеозапись того, как cотрудники службы безопасности аэропорта Чикаго силой вытаскивают пассажира с рейса американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс (United Airlines), вызвала скандал в социальных сетях и подорвала репутацию компании.

Сцена в духе голливудского боевика была снята в салоне заполненного до отказа самолета, когда выяснилось, что рейс оказался перебронирован и представители компании попросили четырех добровольцев освободить места, которые вдруг понадобились сотрудникам Юнайтед.

В качестве компенсации добровольцам предлагались ваучеры сначала на сумму 400, а затем 800 долларов, а также оплаченный номер в гостинице. Никого из пассажиров компенсация не заинтересовала. Пришлось кинуть жребий, с результатами которого и не согласился доктор из Луисвилля.

«Он действительно ничего такого не сделал, разве что сказал, что это его место, что он заплатил за него и что ему очень нужно в Луисвилль. Я не мог поверить увиденному. Я был в шоке!», – сказал свидетель инцидента Джон Клаасен.

Гендиректор Юнайтед Эйрлайнс Оскар Муньос выразил сожаления, и принес официальные извинения за происшествие: "Я хочу, чтобы вы знали-мы принимаем всю ответственность (за инцидент) и мы сделаем все, чтобы это исправить", – сказал Муньос в заявлении, таким образом пересматривая принятую ранее позицию не приносить прямых извинениий за происшествие.

То, что авиакомпания имеет право отказывать своим клиентам в посадке, сомнений не вызывает. Это прописано в правилах, на которые клиенты соглашаются при покупке билета. Правда, происходит это еще до посадки. Был нарушен и другой, важный для американского бизнеса, принцип, который гласит, что желание клиента – закон. Возмущение оскорбленных американцев выплеснулось в соцсети.

«United Airlines – единственная авиакомпания в мире, где ты заходишь в самолет клиентом, а выходишь пациентом».

United Airlines – вы полюбите наш сервис по высадке и размещению!

Истории с беспардонным отношением к пассажирам самолетов не новинка для других стран. Например, в России буквально несколько недель назад с рейса авиакомпании «Победа» был снят волейболист команды «Факел» Александр Кимеров. Как оказалось – ростом не вышел. Двухметровый спортсмен с согласия других пассажиров попросил посадить его на более просторное для ног место у аварийного выхода. Стюардессе, а затем и охране эта просьба очень не понравилась. Похоже, в США дурной пример оказался заразителен.