Лишний пассажир

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Пассажир американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс был «вынесен» службой безопасности аэропорта в Чикаго из переполненного рейса
Пассажир американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс был «вынесен» службой безопасности аэропорта в Чикаго из переполненного рейса
Видеозапись того, как cотрудники службы безопасности аэропорта Чикаго силой вытаскивают пассажира с рейса американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс (United Airlines), вызвала скандал в социальных сетях и подорвала репутацию компании.
Сцена в духе голливудского боевика была снята в салоне заполненного до отказа самолета, когда выяснилось, что рейс оказался перебронирован и представители компании попросили четырех добровольцев освободить места, которые вдруг понадобились сотрудникам Юнайтед.
В качестве компенсации добровольцам предлагались ваучеры сначала на сумму 400, а затем 800 долларов, а также оплаченный номер в гостинице. Никого из пассажиров компенсация не заинтересовала. Пришлось кинуть жребий, с результатами которого и не согласился доктор из Луисвилля.
«Он действительно ничего такого не сделал, разве что сказал, что это его место, что он заплатил за него и что ему очень нужно в Луисвилль. Я не мог поверить увиденному. Я был в шоке!», – сказал свидетель инцидента Джон Клаасен.
Гендиректор Юнайтед Эйрлайнс Оскар Муньос выразил сожаления, и принес официальные извинения за происшествие: "Я хочу, чтобы вы знали-мы принимаем всю ответственность (за инцидент) и мы сделаем все, чтобы это исправить", – сказал Муньос в заявлении, таким образом пересматривая принятую ранее позицию не приносить прямых извинениий за происшествие.
То, что авиакомпания имеет право отказывать своим клиентам в посадке, сомнений не вызывает. Это прописано в правилах, на которые клиенты соглашаются при покупке билета. Правда, происходит это еще до посадки. Был нарушен и другой, важный для американского бизнеса, принцип, который гласит, что желание клиента – закон. Возмущение оскорбленных американцев выплеснулось в соцсети.
«United Airlines – единственная авиакомпания в мире, где ты заходишь в самолет клиентом, а выходишь пациентом».
United Airlines – вы полюбите наш сервис по высадке и размещению!
Истории с беспардонным отношением к пассажирам самолетов не новинка для других стран. Например, в России буквально несколько недель назад с рейса авиакомпании «Победа» был снят волейболист команды «Факел» Александр Кимеров. Как оказалось – ростом не вышел. Двухметровый спортсмен с согласия других пассажиров попросил посадить его на более просторное для ног место у аварийного выхода. Стюардессе, а затем и охране эта просьба очень не понравилась. Похоже, в США дурной пример оказался заразителен.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.