Вопреки России ООН проголосовала за расследование преступлений в Сирии

Россия и ее союзники потерпели дипломатическое поражение в ООН, когда Генеральная Ассамблея проголосовала за создание специального группы для «сбора, консолидации, сохранения и анализа улик», а также подготовки дел по военным преступлениям и нарушениям прав человека, совершенным во время конфликта в Сирии.

Генеральная Ассамблея приняла подготовленную Лихтенштейном резолюцию о создании независимой группы 105 голосами «за» при 15 «против» и 52 воздержавшихся.

Кроме России, против резолюции проголосовали Сирия, Иран, Китай и некоторые другие страны.

Группа будет координировать свои действия с комиссией ООН по расследованию событий в Сирии.

«Мы слишком часто и слишком долго откладывали принятие серьезных мер по привлечению к ответственности», – заявил посол Лихтенштейна в ООН Кристиан Венавезер перед голосованием.

По его словам, бездействие стало «сигналом, что совершение военных преступлений и преступлений против человечности – это та стратегия, на которую закрывают глаза и которая остается без последствий».

Специальная группа будет «готовить документы для содействия и ускорения справедливого и независимого уголовного разбирательства в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию над этими преступлениями».

Однако Дамаск выступил резко против такого плана.

«Создание такого механизма является вопиющим вмешательством во внутренние дела государства-члена ООН», – заявил посол Сирии в ООН Башар Джаафари, выступая в Генеральной Ассамблее перед голосованием.

Союзники Сирии Россия и Иран также выступили против резолюции.

Как сообщает российское агентство ТАСС, заместитель постпреда РФ Евгений Загайнов назвал решение о создании механизма нелегитимным, так как Генассамблея не вправе создавать органы, призванные помочь в расследовании преступлений, совершенных на территории государств-членов ООН.

В результате любые материалы, собранные комиссией, не могут считаться уликами и не должны приниматься правоохранительными органами или судами, подчеркнул Загайнов.