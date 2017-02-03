Посол США России: «США – с народом Украины»

НЬЮ-ЙОРК – Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заняла жесткую позицию против военного вмешательства России в восточной Украине, осудив «агрессивные действия» Москвы и заявив о солидарности администрации Дональда Трампа с украинским народом.

«Я должна осудить агрессивные действия России», – сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН – ее первом совещании с момента утверждения на пост посла США.

«Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, – добавила она. – Однако бедственная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России».

«США – с народом Украины, который почти три года страдает от российской оккупации и военного вмешательства, – продолжила Хейли. – До тех пор, пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться».

По словам Хейли, санкции, введенные в отношении России в связи с аннексией Крымского полуострова, останутся в силе до тех пор, пока эту территорию не вернут Киеву.

«Соединенные Штаты продолжают осуждать российскую оккупацию Крыма и призывать к ее немедленному прекращению, – сказала она. – Крым – часть Украины».

В ходе предвыборной кампании Трамп выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным. Это заставило многих обозревателей засомневаться в том, что его администрация займет жесткую позицию в отношении Москвы.

Судя по комментариям Хейли, новая администрация не готова добиваться улучшения отношений с Москвой любой ценой.

Как сообщает CNN, в Белом доме заранее знали о содержании речи Хейли. По данным телеканала, Хейли не давали инструкций, но в то же время ее не попросили воздержаться от жестких высказываний в отношении России.

Тем временем на востоке Украины в последние дни обострились столкновения между украинскими войсками и сепаратистами.

Как заявил в Совбезе заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, серьезные повреждения ключевой инфраструктуры подвергают жизни тысячи мирных граждан большой опасности.

«Мирные жители по обе стороны линии фронта не просто живут в нестабильной и опасной обстановке, – сказал О’Брайен. – Повреждения ключевой инфраструктуры ставят вопрос о выживании».

Члены Совета Безопасности в четверг призвали к немедленному прекращению огня, реализации Минских соглашений и обеспечению беспрепятственного доступа в зону конфликта наблюдателям ОБСЕ.

Посол Украины Владимир Ельченко заявил, что украинским силам в регионе строго приказано открывать огонь только в ответ на выстрелы со стороны сепаратистов. Он призвал усилить международное присутствие на востоке Украины, чтобы предотвратить провокации со стороны России.