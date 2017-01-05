Пауэр предупредила об опасности утраты лидерства США в ООН

Интересам США, в том числе в области национальной безопасности, будет нанесен ущерб, если страна уступит ведущую роль в ООН, заявила посол США Саманта Пауэр, назвавшая в качестве одной из угроз Россию.

В своей прощальной памятной записке, опубликованной в четверг, член кабинета Барака Обамы Пауэр написала: «Другие страны последуют за нами, если мы и дальше будем вести; вакуум, который возникнет на мировой арене без нашего лидерства, нанесет серьезный ущерб интересам США».

В качестве причин, требующих дальнейшей активной работы США в ООН, Пауэр назвала ядерные амбиции Северной Кореи, конфликты в Сирии, Ливии и Южном Судане, изменение климата, глобальный кризис с беженцами и Россию.

«В то время как Россия продолжает угрожать нашим союзникам и пытается вмешиваться в политические системы в Европе и за ее пределами, нам нужно продемонстрировать широкое осуждение этих действий на форумах ООН», – указала Пауэр.