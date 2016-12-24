Резолюция СБ ООН по Израилю вызвала бурную реакцию в США

Совбез ООН в пятницу провел голосование по резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Когда были объявлены результаты голосования - 14 голосов «за» из 15 членов Совета - прозвучали аплодисменты.

Реакция на новость была незамедлительной и неоднозначной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении отметил: «Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования». Он также заявил, что «администрация Обамы не только не в состоянии защитить Израиль от этого сговора в ООН, но и закулисно вступила в него».

Израильский лидер подчеркнул, что «Израиль надеется на сотрудничество с избранным президентом Трампом и со всеми нашими друзьями в Конгрессе, как республиканцами, так и демократами, направленное на тo, чтобы свести на нет пагубные последствия этой абсурдной резолюции».

Трамп пообещал перемены в ООН после своего вступления в должность. В Твиттере он написал: «Все будет иначе после 20-го января», именно в этот день Трамп будет приведен к присяге в качестве президента.

Заявление госсекретаря США Джона Керри гласит, что резолюция СБ ООН «справедливо осуждает насилие, подстрекательство и деятельность по созданию поселений, и призывает обе стороны принять конструктивные шаги, чтобы обратить вспять нынешние тенденции и улучшить перспективы решения о двух государствах», подразумевающего мирное сосуществование еврейского и палестинского государств.

Американский сенатор-демократ Дайан Файнстайн, исповедующая иудаизм, заявила, что прекращение строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме является «абсолютной необходимостью» для установления мира между Израилем и палестинцами. «Я считаю, что расширение поселений преследует лишь одну цель: подорвать жизнеспособность обоих государств», - подчеркнула она.

Решение ООН является «четким и недвусмысленным сигналом» в адрес Нетаньяху, заявил глава палестинской делегации на переговорах Саиб Арикат, означающим, что политика Израиля «не приведет к достижению мира и безопасности ни для самого Израиля, ни для региона»

Дани Данон, посол Израиля в ООН с трудом мог поверить в поведение США в ходе голосования в Совете Безопасности. «Казалось очевидным, что главный союзник Израиля будет действовать в соответствии с ценностями, которые мы разделяем и наложит вето на эту позорную резолюцию, - заявил он. - Ни Совет Безопасности, ни ЮНЕСКО не смогут разорвать связь между народом Израиля и землей Израиля»

Генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) Дэвид Харрис заявил, что принятое администрацией Обамы «решение впервые за восемь лет не блокировать антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН вызывает глубокую тревогу». «Главным препятствием на пути к достижению мира является уже на протяжении долгого времени неуклонный отказ палестинского руководства признать легитимность Израиля и вести переговоры о серьезном и всеобъемлющем соглашении».

Шерин Тадрос, глава Управления Amnesty International ООН в Нью-Йорке, напротив, заявила, что Совет Безопасности «должен пойти дальше и требовать, чтобы государство Израиль не только выполнило свои юридические обязательства по прекращению строительства поселений, но и демонтировало уже имеющиеся поселения, перемещая своих поселенцев за пределы оккупированных палестинских территорий. Это единственный способ установления справедливого и прочного мира».

Луи Шарбонору, директор правозащитной организации Human Rights Watch в ООН заявил, что решение «США воздержаться (от голосования) стало долгожданным уходом от прежней практики. Используя свое право вето в Совете Безопасности, США ограждали Израиль от критики, несмотря на многолетнюю политику США, направленную против поселений. То, что избранный президент Трамп может изменить политику США в отношении поселений, усиливает необходимость в твердой позиции Совета Безопасности»

Инициаторами нынешнего голосования в Совбезе ООН выступили четыре страны - Новая Зеландия, Малайзия, Сенегал и Венесуэла. После голосования Израиль отозвал своих послов из Сенегала и Новой Зеландии. У Израильского государства нет дипломатических отношений с Венесуэлой и Малайзией.