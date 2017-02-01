США: запуск баллистической ракеты Ираном – неприемлем

Недавний запуск баллистической ракеты в Иране является «абсолютно неприемлемым» и администрация Трампа не намерена «закрывать на это глаза», заявила во вторник посол США в ООН Никки Хейли.

После первого заседания Совета Безопасности ООН, в работе которого Хейли приняла участие (заседание было созвано по инициативе США), Хейли кратко побеседовала с журналистами:

«Мы обратились с просьбой провести заседание сегодня, чтобы обсудить то, что мы уже знаем и что подтверждено, – Иран произвел запуск ракеты. Эта ракета – среднего радиуса – была запущена 29 января. Запуск абсолютно неприемлем», – подчеркнула Хейли.

В среду, первого февраля, иранская сторона подтвердила факт запуска ракеты, отметив, однако, что он не является нарушением международного ядерного соглашения 2015-го года между Тегераном и шестью мировыми державами.

В соответствии с резолюцией ООН «2231», принятой после достижения ядерного соглашения с Ираном, Тегеран призвали не заниматься деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Резолюция, однако, прямо не требует отказа от этой деятельности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно характеризовал ядерное соглашение с Ираном как «очень плохое» и во время предвыборной кампании пообещал отменить ее.

Во время слушаний в Сенате по утверждению ее кандидатуры Хейли охарактеризовала соглашение как «разочаровывающее» и «создающее большую угрозу», однако заявила, что намерена сосредоточиться на контроле за соблюдением ее условий.