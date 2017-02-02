Генеральный секретарь ООН призвал США отменить иммиграционные ограничения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента США Дональда Трампа отменить указ по иммиграции, запрещающий на неопределенный срок въезд сирийских беженцев в США и временно ограничивающий въезд иммигрантов из семи стран.

«Я считаю очевидным, что такие меры не являются наилучшим способом защитить США или любую другую страну в регионе в связи с серьезными опасениями проникновения террористов, – сказал Гутерреш, беседуя с журналистами. – Не думаю, что эффективный подход. Такие меры рано или поздно должны быть отменены».

Гутерреш, в прошлом – премьер-министр Португалии, а в 2005-2015 голах глава Управления ООН по делам беженцев, – не сразу выступил с критикой указа, который критики называют запретом на иммиграцию мусульман в США. Гутерреш, который возглавил ООН всего месяц назад, столкнулся с заявлениями США о возможном значительном сокращении финансирования организации и о выходе из Парижского соглашения по климатическим изменениям.

В среду Гутерреш заявил, что шаг, предпринятый Соединенными Штатами, нарушает «наши основные принципы». По его словам, маловероятно, что в век изощренных международных террористических организаций это поможет предотвратить теракты.



«В случае, если международная террористическая организация попытается совершить атаку на такую страну, как США, она, вероятно, не будет использовать людей с паспортами стран, которые считаются зонами конфликта», – сказал Гутерреш.

Он предположил, что террористические группировки, скорее всего, будут использовать обладателей паспортов из «наиболее развитых и безопасных стран мира» или привлекать агентов, которые в некоторых случаях прожили много лет в странах, намеченных для совершения терактов. Именно такая тактика была применена при совершении терактов в 2015 году в Париже, когда террористами оказались граждане Франции и Бельгии.

В тот же день высокопоставленный представитель Ватикана высказал обеспокоенность и призвал американцев «принять тех, кто приезжает, кто становится частью нашего общества, нашей культуры».

«Мы строим мосты, а не стены, и все христиане должны решительно поддержать этот посыл», – сказал высокопоставленный представитель Римско-католической церкви Анджело Беччу в интервью католическому телеканалу TV2000.

Евросоюз предупреждает об угрозе

В пятницу, в преддверии саммита на Мальте, прозвучало обращение президента Европейского совета Дональда Туска к 27-ми европейским лидерам, в котором лидер ЕС причислил Китай, Россию и администрацию Трампа к главным внешним угрозам для Евросоюза.

По словам Туска, Европа поставлена в сложное положение в связи с ситуацией, когда новая администрация в Вашингтоне меняет курс, тем самым поставив под вопрос направление внешней политики США за последние 70 лет.



Трамп неоднократно заявлял, что его политика ставит на первое место интересы США, а также выражал сомнения в том, что страны-члены НАТО вносят достаточный вклад в поддержание альянса.

Президент Европейского совета подчеркнул, что никогда ранее ЕС не сталкивался с более серьезными вызовами. По словам Туска, в этой ситуации ЕС необходимо «мужество, целеустремленность и политическая солидарность».

Туск считает, что Евросоюзу необходимо с достоинством вести переговоры с США, Россией, Китаем и Турцией и не поддаваться на популистские заявления и ксенофобию, которые противоречат принципам европейской интеграции.



«Необходимо ясно понимать, что распад Евросоюза не приведет к некоему мистическому восстановлению полного суверенитета стран-членов ЕС. Напротив, это повлечет за собой их фактическую зависимость от великих держав: США, России и Китая. Только объединив усилия, мы можем обеспечить полную независимость», – отмечается в обращении Туска.